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لبنان
مرقص بحث التحضيرات لمهرجان ثقافي في ميدان سباق الخيل
Lebanon 24
21-07-2025
|
09:13
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استقبل
وزير الإعلام
المحامي
بول مرقص
في مكتبه في الوزارة وفدًا من لجنة مهرجانات CAEL برئاسة أمل شوفان سليمان.
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وخلال اللقاء، أطلعت سليمان الوزير على تفاصيل المهرجان المزمع تنظيمه في تشرين الأول المقبل في ميدان سباق الخيل، أحد المعالم التاريخية والثقافية في
بيروت
، مشددة على أهمية تضافر الجهود لإعادة
لبنان
إلى مجده.
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