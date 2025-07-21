مرقص بحث التحضيرات لمهرجان ثقافي في ميدان سباق الخيل

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استقبل المحامي في مكتبه في الوزارة وفدًا من لجنة مهرجانات CAEL برئاسة أمل شوفان سليمان.وخلال اللقاء، أطلعت سليمان الوزير على تفاصيل المهرجان المزمع تنظيمه في تشرين الأول المقبل في ميدان سباق الخيل، أحد المعالم التاريخية والثقافية في ، مشددة على أهمية تضافر الجهود لإعادة إلى مجده.