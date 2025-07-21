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لبنان

مرقص بحث التحضيرات لمهرجان ثقافي في ميدان سباق الخيل

Lebanon 24
21-07-2025 | 09:13
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استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص في مكتبه في الوزارة وفدًا من لجنة مهرجانات CAEL برئاسة أمل شوفان سليمان.
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وخلال اللقاء، أطلعت سليمان الوزير على تفاصيل المهرجان المزمع تنظيمه في تشرين الأول المقبل في ميدان سباق الخيل، أحد المعالم التاريخية والثقافية في بيروت، مشددة على أهمية تضافر الجهود لإعادة لبنان إلى مجده.
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