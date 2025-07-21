إرجاء استكمال دراسة قانون التحول الرقمي

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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المكلّفة بدراسة اقتراح القانون المتعلق بإنشاء " للتحول الرقمي" جلسة اليوم برئاسة ، وبحضور وزير المهجرين كمال شحاده والنواب ، ، وياسين ياسين.وصدر عن اللجنة بيان أشارت فيه إلى أنها ناقشت اقتراح القانون إلى إنشاء الهيئة، وواستمعت الى آراء الحاضرين، وبدأت بدرس مواد الاقتراح، حيث تم تعديل بعض البنود، فيما أُرجئ البحث في البنود المتبقية إلى جلسة لاحقة.