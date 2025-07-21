الحجار استقبل سفير البرازيل

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استقبل والبلديات ، في مكتبه اليوم، سفير لدى تارسيزيو ، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك .كما التقى رئيسة بعثة الدولي في لبنان أنييس دور، يرافقها المستشار السياسي ، وتم خلال اللقاء عرض لنشاطات البعثة في لبنان والمساعدات الإنسانية التي تقدمها.ومن الزوار : وفد من مشايخ " ".