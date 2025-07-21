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لبنان

الحجار استقبل سفير البرازيل

Lebanon 24
21-07-2025 | 09:43
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استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، سفير البرازيل لدى لبنان تارسيزيو كوستا، وتم البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك . 
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كما التقى رئيسة بعثة الصليب الأحمر الدولي في لبنان أنييس دور، يرافقها المستشار السياسي شوقي أمين الدين، وتم خلال اللقاء عرض لنشاطات البعثة في لبنان والمساعدات الإنسانية التي تقدمها.

ومن الزوار : وفد من مشايخ "مؤسسة العرفان التوحيدية".
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