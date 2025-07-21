Advertisement

لبنان

الثقافة تنعى محمد عزيزة: رائد الفن والانتماء

Lebanon 24
21-07-2025 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1394662-638887131460166046.png
Doc-P-1394662-638887131460166046.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعى المدير العام لوزارة الثقافة الدكتور علي الصمد الفنان التشكيلي محمد عزيزة، وقال في بيان له :" هو ذاك الفارس الذي تأبّط ريشته رمحاً في ميادين الجمال، فكلما واجه لوحته خضعت له مفعمة بتعبير انفعالي صارخ ناطقةً بلغة نور الشرق وزهوته السرمدية.
Advertisement

هو ذاك الأب الحنون والحازم في آن مع طلبته حين أدّى رسالة التعليم ومؤسساً لمعهد الفنون الجميلة في الجامعة اللبنانية.

وأضاف الصمد :"محمد عزيزة الذي تمسّك بالتراث على طريقته، حيث رسم الوجوه بكافة أحوالها الظاهرة والباطنة، والمنظر المديني، والمشهدية البحرية والورود والمرأة وكان نصير الشعب المقهور في الأزمات والحروب في هذا الشرق الحزين...

وختم بالقول :"محمد عزيزة أحد أعمدة "مجموعة العشرة"، تلك الحالة الفنية الفريدة في طرابلس والشمال وعنصر دائم الحضور في جمعية الفنانين التشكيليين ووجه مشرق للبنان في محافل ومعارض ومقتنيات وصروح محلية وعالمية عريقة.

الرحمة لروحه وتعازينا الحرة لعائلته".
مواضيع ذات صلة
وزير الثقافة ينعى مخرجاً شهيراً
lebanon 24
21/07/2025 19:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الجهاد الإسلامي: ننعى القائد محمد سعيد إيزدي الذي استشهد في غارة على مدينة قم ضمن العدوان الصهيوني على إيران
lebanon 24
21/07/2025 19:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجيري: إيران خرجت قوية وعزيزة
lebanon 24
21/07/2025 19:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكم بسجن نجل الفنان محمد رمضان
lebanon 24
21/07/2025 19:55:40 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:46 | 2025-07-21
12:55 | 2025-07-21
12:50 | 2025-07-21
12:31 | 2025-07-21
12:19 | 2025-07-21
12:16 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24