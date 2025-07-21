وفد من "حزب الله" في صيدا جال على الدوائر الرسمية

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زار وفد من " " برئاسة مسؤول قطاع الشيخ ، رؤساء المصالح والدوائر الرسمية في سرايا صيدا الحكومية، ضمن جولة شملت عددًا من الإدارات.تضمنت الجولة زيارات إلى إدارات السجل العقاري، المنطقة التربوية، ، الزراعة، الاقتصاد، الصناعة، المالية، العمل، تنفيذ المياه، النفوس، مأمور نفوس صيدا، والمساحة.واطلع الوفد خلال الجولة على سير العمل والمشاكل التي تواجه هذه الدوائر.