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لبنان

وفد من "حزب الله" في صيدا جال على الدوائر الرسمية

Lebanon 24
21-07-2025 | 09:46
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زار وفد من "حزب الله" برئاسة مسؤول قطاع صيدا الشيخ زيد ضاهر، رؤساء المصالح والدوائر الرسمية في سرايا صيدا الحكومية، ضمن جولة شملت عددًا من الإدارات.
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تضمنت الجولة زيارات إلى إدارات السجل العقاري، المنطقة التربوية، تعاونية موظفي الدولة، الزراعة، الاقتصاد، الصناعة، المالية، العمل، تنفيذ المياه، النفوس، مأمور نفوس صيدا، والمساحة.

واطلع الوفد خلال الجولة على سير العمل والمشاكل التي تواجه هذه الدوائر.
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