مطلوبون في قبضة الجيش.. هذا ما كان في حوزتهم

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أعلنت ،في بيان، أن "وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من داهمت منازل مطلوبين في مناطق: مصنع الزهره وريحا واليمونة – ، قبعيت – ، – ، ، وأوقفت 7 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".