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لبنان

مطلوبون في قبضة الجيش.. هذا ما كان في حوزتهم

Lebanon 24
21-07-2025 | 10:05
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه،في بيان، أن "وحدات من الجيش تؤازر كلا منها دورية من مديرية المخابرات داهمت منازل مطلوبين في مناطق: مصنع الزهره وريحا واليمونة – بعلبك، قبعيت – عكار، دير ميماسمرجعيون، زغرتا، وأوقفت 7 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.
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سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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