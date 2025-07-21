وزير الصناعة: نريد شراكة فاعلة مع أوروبا

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والتقى عيسى الخوري، على التوالي، سفيري جيسيكا سفاردستروم وبلجيكا آرنوت باولز، وناقش مع كل منهما "ضرورة الدفع بالعلاقات اللبنانية مع ، التي تربطنا مها علاقات سياسية واقتصادية وثقافية تاريخية".ودعا "السفيرين والبلجيكي إلى نقل واقع لبنان الاقتصادي الصعب، والذي يمكن تخطيه، بدعم الصناعة عبر فتح أسواق أوروبا أمام المنتجات اللبنانية، التي اصبحت تتمتع بالمواصفات والمعايير الأوروبية".