تجار الشمال يشيدون بنمو مرفأ طرابلس

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أشادت جمعية " " برئاسة بالنشاط المتزايد في مرفأ ، معتبرة في بيان أن الارتفاع الكبير في عدد الحاويات مؤشر واضح على الدور المتنامي لهذا المرفق الحيوي في دعم .ورأت الجمعية في هذا النمو "فرصة استراتيجية يجب البناء عليها" لما له من أثر مباشر في تعزيز الاقتصاد ورفد خزينة الدولة بموارد إضافية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأبناء طرابلس والشمال.وطالبت الجمعية الدولة، ممثلة بوزارات الأشغال العامة والنقل، المالية، الاقتصاد، والعمل، بتوسيع وتحديث البنية التحتية للمرفأ، وتشجيع الاستثمار في المنطقة اللوجستية المحيطة.