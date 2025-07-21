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لبنان

تجار الشمال يشيدون بنمو مرفأ طرابلس

Lebanon 24
21-07-2025 | 10:30
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أشادت جمعية "تجار لبنان الشمالي" برئاسة أسعد الحريري بالنشاط المتزايد في مرفأ طرابلس، معتبرة في بيان أن الارتفاع الكبير في عدد الحاويات مؤشر واضح على الدور المتنامي لهذا المرفق الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني.
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ورأت الجمعية في هذا النمو "فرصة استراتيجية يجب البناء عليها" لما له من أثر مباشر في تعزيز الاقتصاد ورفد خزينة الدولة بموارد إضافية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة لأبناء طرابلس والشمال.

وطالبت الجمعية الدولة، ممثلة بوزارات الأشغال العامة والنقل، المالية، الاقتصاد، والعمل، بتوسيع وتحديث البنية التحتية للمرفأ، وتشجيع الاستثمار في المنطقة اللوجستية المحيطة.
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