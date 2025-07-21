البطريرك الراعي استقبل سفير تونس في زيارة وداعية

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وبعد اللقاء، أوضح السفير بوراوي أن الزيارة تأتي لأخذ بركة البطريرك قبيل مغادرته لبنان مع انتهاء مهامه، قائلاً: "سعدت وتشرفت اليوم بزيارة البطريرك الراعي، ولأحمل رسالة مودة وصداقة وتضامن ودعم من تونس إلى لبنان الشقيق، لما يجمعنا من أواصر أخوة عميقة". استقبل البطريرك الكاردينال ، سفير تونس في بوراوي الإمام وعقيلته، سفيرة تونس في تشيكيا، حيث جرى عرض للأوضاع العامة في لبنان وخطورة التحولات في المنطقة، مع التأكيد على أهمية وحدة الصف بين مكونات الشعب اللبناني.وبعد اللقاء، أوضح السفير بوراوي أن الزيارة تأتي لأخذ بركة البطريرك قبيل مغادرته لبنان مع انتهاء مهامه، قائلاً: "سعدت وتشرفت اليوم بزيارة البطريرك الراعي، ولأحمل رسالة مودة وصداقة وتضامن ودعم من تونس إلى لبنان الشقيق، لما يجمعنا من أواصر أخوة عميقة".

أضاف :"تبادلنا الآراء حول الاوضاع بصفة عامة ولمست من غبطته ارادة ورغبة كبيرة بان يكون هذا الصرح دائما جامعا لكل اللبنانيين خاصة واننا اليوم امام تحديات كبيرة جدا في المنطقة واتمنى على كل اللبنانيين ان يعو خطورة التحولات الحاصلة في المنطقة وضرورة وحدة الصف ورفع راية لبنان عاليا قبل كل شيء، لأن لبنان بحاجة الى كل ابنائه من كل الطوائف ولكل قواه الحية ليتمكن من مواجهة التحديات ولكي يعود لبنان الى ما عرفناه في السابق عاصمة ثقافية ،منارة للعلم، وعاصمة سياحية لكل المنطقة بما يحمله من تنوع وجمال".

وتابع :" وأجدد اليوم وانا اغادر، ان لبنان غني بشعبه وحضارته وتاريخه وبموارده وهو بحاجة الى وحدة صف ابنائه ليتصدوا للتحديات وليعيشوا في سلام واستقرار".



وردا على سؤال عن الرسالة التي يحملها من لبنان والرسالة التي يوجهها للبنانيين قبل مغادرته، قال:"سأحمل معي لبنان بكل تنوعه، بثقافته وبحضارته، وسأحمل لبنان بكل مشاعره لأنني عشت في لبنان كل المشاعر الصعبة والسعيدة والتي تحمل طموحا وآمالا. وأكرر رسالتي الى كل اللبنانيين حافظوا على هذا البلد الجميل والرائع والذي هو حقيقة منارة وعاصمة ومن المفروض ان يبقى مثالا ونموذجا في المنطقة ان شاء الله".



وختم :"عاش لبنان في محبة ووئام وفي سلام واستقرار وعاشت العلاقات التونسية" .



واستقبل الراعي وفدا من رعية العاقورة برئاسة المونسنيور رزق الله أبي نصر ورئيس جمعية وادي قنوبين في اوستراليا الياس ملحم



اجتماع لجنة متابعة القمة الروحية

وكان البطريرك الراعي ترأس القسم الثاني، من الاجتماع الدوري للجنة متابعة القمة الروحية التي عقدت اجتماعها الدوري في الصرح البطريركي في الديمان واطلع على مسار عملها، مقدرا جهودها وسعيها.



وبنتيجة الاجتماع، أجرى البطريرك الراعي اتصالات هاتفية بكل من : مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وبنائب رئيس المجلس الاعلى الشيخ علي الخطيب وبشيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى وتداول معهم في تطورات الاوضاع الراهنة. واتفقوا على عقد قمة روحية موسعة على ان تتولى لجنة المتابعة الاعداد لهذه القمة.



