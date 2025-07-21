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لبنان

اجتماع موسع في السراي لمتابعة التلوّث المزمن في نهر الليطاني وبحيرة القرعون

Lebanon 24
21-07-2025 | 10:42
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ترأس  رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عصر اليوم في السرايا اجتماعًا موسعًا خُصّص لمتابعة مشكلة التلوّث المزمن في نهر الليطاني وبحيرة القرعون، في ظلّ المؤشرات البيئية الخطيرة الناتجة عن الجفاف غير المسبوق وتفاقم مصادر التلوّث الصناعي والزراعي والصرف الصحي، وما يُنذر به الوضع من تداعيات على الصحة العامة وسلامة الموارد الطبيعية.
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افتتح الرئيس سلام الاجتماع بكلمة شدد فيها على أنّ “ما يشهده لبنان من أزمة جفاف حادة وتراجع تدفّقات المياه إلى بحيرة القرعون إلى ما دون 45 مليون متر مكعب – وهو رقم أدنى بكثير من المعدّل السنوي – إضافة إلى تلوّث أكثر من 61 مليون متر مكعب من المياه، وفقًا لتقارير موثوقة، يضعنا أمام تحدٍّ بيئي وإنساني لا يحتمل التسويف أو التراخي”.

وأضاف: “هذا الاجتماع هو للاطلاع من مصلحة مياه نهر الليطاني على آخر  تطورات الوضع، ولتوحيد الجهود، ولبحث حلول عملية ومستدامة لمعالجة التلوّث المزمن في نهر الليطاني. 

كلّكم معني في وضع الحلول موضع التنفيذ لمعالجة التلوّث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، والمخلّفات الصناعية، والتسرّب الزراعي، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات لعدم ظهور بكتيريا الكوليرا كما حدث في العام الماضي في بعض المواقع في الحوض الأعلى، مما قد يشكّل تهديدًا خطيرًا على الصحة العامة والبيئة".
واشار الى ان المطلوب تعزيز التنسيق بحيث نتوصل الى تطبيق إجراءات فعّالة، منها معالجة مياه الصرف، وتفعيل الرقابة البيئية، وإصلاح البنى التحتية، إلى جانب إشراك المجتمعات المحلية في جهود حماية النهر واستعادة نوعية مياهه، لما فيه مصلحة سكان البقاع والمنطقة الجنوبية على حدّ سواء. 

 وتمنى الرئيس سلام أن يُفضي الاجتماع الأوّل إلى خارطة طريق تنفيذية تتضمّن : اولاً أولويات التدخّل، ثانياً: تحديد المسؤوليات، ثالثا المدة الزمنيّة للإنجاز. 

كما تطلع الى التزامات واضحة من كلّ جهة معنيّة لتسريع وتيرة العمل والحدّ من التلوّث في المدى القريب، مشيرا إلى انه سيكون لهذا الاجتماع موعد شهري للمتابعة لما له من اهميّة على صحّة الناس والبيئة.

وقد قدم رئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علويّة، عرضاً مفصلاً تضمن معطيات ميدانية وخرائط بيئية تُظهر واقع التلوّث، ومصادره، وتأثيراته، إضافة إلى أبرز العوائق الإدارية والتقنية التي تعيق تنفيذ المعالجات المطلوبة.

وانتهى الاجتماع الى تكليف رئيس مجلس ادارة مصلحة مياه نهر الليطاني تحضير خارطة طريق لخطة علاجيّة سريعة بالتنسيق مع كلّ المعنيين، وعقد اجتماع متابعة شهري.
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