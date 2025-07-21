السيطرة على حريق قرب بساتين القاسمية

تمكن عناصر الإطفاء في جمعية "الرسالة" للإسعاف الصحي – مركز الشهيد القائد التطوعي، من اخماد حريق إندلع في منطقة السكرة طريق عام - ، قبل وصوله الى بساتين الحمضيات والموز المنتشرة في المنطقة، حيث لاقت عمليات الاطفاء صعوبة بالغة استمرت لساعات بذل خلالها رجال الاطفاء اعلى درجات المسؤولية وعملوا بكل جهد لاخماد النيران.

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