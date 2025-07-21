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لبنان

السيطرة على حريق قرب بساتين القاسمية

Lebanon 24
21-07-2025 | 10:51
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  تمكن عناصر الإطفاء  في جمعية "الرسالة" للإسعاف الصحي – مركز الشهيد القائد طارق محيش التطوعي، من اخماد حريق إندلع في منطقة السكرة طريق عام القاسمية - برج رحال، قبل وصوله الى بساتين الحمضيات والموز المنتشرة في المنطقة، حيث لاقت عمليات الاطفاء  صعوبة بالغة استمرت لساعات بذل خلالها رجال الاطفاء اعلى درجات المسؤولية وعملوا بكل جهد لاخماد النيران. 
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