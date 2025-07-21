بلدية صور تطلق "نادي القراءة"

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أطلقت بلدية صور "نادي القراءة" في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي، برعاية الكتّاب اللبنانيين الدكتور ، وبمشاركة تربوية وأكاديمية.وفي كلمة افتتاحية، أكدت رئيسة لجنة التربية والثقافة في البلدية، الدكتورة ، على دور المطالعة في تنمية التفكير واللغة، مشددة على أن النادي سيكون مساحة متاحة أمام جميع لتشجيع القراءة بين الطلاب.من جانبه، رأى الدكتور نزال أن تأسيس هذا النادي من مدينة صور، المعروفة بتاريخها الثقافي، يشكّل مبادرة نوعية تسهم في بناء وعي معرفي لدى الأجيال الصاعدة.