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لبنان

بلدية صور تطلق "نادي القراءة"

Lebanon 24
21-07-2025 | 10:54
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أطلقت بلدية صور "نادي القراءة" في مركز المطالعة والتنشيط الثقافي، برعاية رئيس اتحاد الكتّاب اللبنانيين الدكتور أحمد نزال، وبمشاركة تربوية وأكاديمية.
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وفي كلمة افتتاحية، أكدت رئيسة لجنة التربية والثقافة في البلدية، الدكتورة ندى يونس، على دور المطالعة في تنمية التفكير واللغة، مشددة على أن النادي سيكون مساحة متاحة أمام جميع المؤسسات التعليمية لتشجيع القراءة بين الطلاب.

من جانبه، رأى الدكتور نزال أن تأسيس هذا النادي من مدينة صور، المعروفة بتاريخها الثقافي، يشكّل مبادرة نوعية تسهم في بناء وعي معرفي لدى الأجيال الصاعدة.
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