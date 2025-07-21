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لبنان
سقوط شهيد.. غارة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في الطيري
Lebanon 24
21-07-2025
|
11:26
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استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الإثنين، دراجة نارية في منطقة
الطيري
-
جنوب لبنان
.
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وذكرت المعلومات أنَّ الغارة أسفرت عن سقوط
شهيد
يُدعى
محمد فادي
شعيتو
.
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