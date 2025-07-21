بعد الحديث عن مغادرته لبنان تفاديًا للملاحقة القضائية... بوشكيان يوضح

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"ردا على ما تم تداوله في بعض الوسائل الإعلامية، من غير دقيقة وإشاعات مغرضة تدعي بأنني غادرت الأراضي تفاديا لأي ملاحقة قضائية، يهمني أن أوضح للرأي العام اللبناني، ولزملائي السيدات والسادة النواب المحترمين، ما يلي:أولا– غادرت الأراضي اللبنانية بتاريخ 7 2025، في إطار سفر شخصي – عائلي تم التخطيط له منذ أشهر، ولم يكن في حينه قد صدر بحقي أي قرار بالملاحقة أو حتى أي طلب رسمي برفع الحصانة. ويمكن الرجوع إلى قيود للتأكد من تاريخ المغادرة وسلامة الدوافع".اضاف البيان: "ثانيا– إن القرار الصادر عن حضرة التمييزي بطلب الملاحقة ورفع الحصانة لم يصدر سوى بتاريخ 9 تموز 2025، أي بعد مغادرتي البلاد بأيام، ما يُسقط كليا أي رواية تزعم التفلت أو التهرب من أي مساءلة".تابع: "ثالثا– أجدد التأكيد على استعدادي التام للتعاون مع أي مرجع مختص، في المكان والزمان المناسبين، التزاما مني بالمؤسسات الدستورية، وتمسكا بمبدأ الشفافية وخضوع الجميع للمساءلة ضمن الأصول القانونية".أكمل البيان: "رابعا– منذ اللحظة الأولى لتبلّغنا بطلب رفع الحصانة، فريق الدفاع القانوني إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، فتقدم بطلبات رسمية أمام دولة رئيس مجلس النواب ومكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل، وأودع مذكرة دفاعية مفصلة، تتضمن ردودا واقعية ودستورية وقانونية دقيقة بوجه طلب رفع الحصانة، وهي اليوم بعهدة السادة النواب قبل انعقاد المقررة بتاريخ 23 تموز 2025".ختم: "خامسا– إنني إذ أعبر عن ثقتي الكاملة بالسادة النواب وبحرصهم على صون والضمانات، أؤمن بأن مجلس النواب سيصدر قراره في هذه القضية بروية وتجرد، بعيدا عن أي ضغط إعلامي أو توجيه شعبوي. فلا أحد فوق المحاسبة، ولا أحد دون حماية، وفي أي حال لا تُبنى العدالة بالكيل بمكيالين".