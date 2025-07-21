هذا ما حصل داخل منزل فضل شاكر.. تهديد مباشر!

كشفت معلومات " " أن أحد المطلوبين الخطيرين في ويُدعى ، مؤخراً إلى توجيه تهديد مباشر للفنان داخل المخيم، وذلك بسبب عودة الأخير إلى الفن وإصداره أغنيات جديدة.

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وذكرت المعلومات أنَّ حمد توجه إلى منزل شاكر قبل فترة قصيرة داخل في ، وهدّده بشكلٍ مباشر بأنه في حال أصدر أغنية جديدة، فسيتمّ قتله.

"لبنان24" اتصل بنجل شاكر، الفنان ، للوقوف على مسألة ما تردّد بشأن إمكانية تسليم "فضل" لنفسه إلى اللبناني بعد تهديده، فرفض التعليق.

ويُعرف حمد بأنه ينتمي إلى تنظيم "الشباب " الذي كان يتولى حماية شاكر طيلة السنوات الماضية، وقد تورط العام الماضي بجريمة قتل عنصر في الأمن الوطني الفلسطيني ياسين عقل داخل المخيم وذلك بعد رصد وتعقب واستدراج.