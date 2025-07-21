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لبنان

هذا ما حصل داخل منزل فضل شاكر.. تهديد مباشر!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2025 | 11:46
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كشفت معلومات "لبنان24" أن أحد المطلوبين الخطيرين في مخيم عين الحلوة ويُدعى محمد جمال حمد، بادر مؤخراً إلى توجيه تهديد مباشر للفنان فضل شاكر داخل المخيم، وذلك بسبب عودة الأخير إلى الفن وإصداره أغنيات جديدة.
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وذكرت المعلومات أنَّ حمد توجه إلى منزل شاكر قبل فترة قصيرة داخل حي المنشية في عين الحلوة، وهدّده بشكلٍ مباشر بأنه في حال أصدر أغنية جديدة، فسيتمّ قتله.
 
"لبنان24" اتصل بنجل شاكر، الفنان محمد شاكر، للوقوف على مسألة ما تردّد بشأن إمكانية تسليم "فضل" لنفسه إلى القضاء اللبناني بعد تهديده، فرفض التعليق.
 
ويُعرف حمد بأنه ينتمي إلى تنظيم "الشباب المسلم" الذي كان يتولى حماية شاكر طيلة السنوات الماضية، وقد تورط العام الماضي بجريمة قتل عنصر في الأمن الوطني الفلسطيني ياسين عقل داخل المخيم وذلك بعد رصد وتعقب واستدراج.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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