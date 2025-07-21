الجميل: لإعطاء السلطة الجديدة في لبنان فرصة

قال " " إن " خطا خطوة كبيرة جداً على طريق التغيير"، مشيراً إلى أن "ما تحقق خلال عام واحد يشكل خطوة نوعية في مسار استعادة الدولة".

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وفي كلمة له خلال غداء حاشد على شرفه أقيم بدعوة من اقليم الكتائبي في دارته في الغابات، قال الجميل: "أربعون سنة من الوصاية والاحتلال لا يمكن أن تنتهي بشهرين أو ثلاثة، فهناك منظومة متجذّرة يجري تفكيكها وهذا يتطلّب وقتًا ومثابرة ونضالًا".

وشدّد على ضرورة إعطاء الفرصة للسلطة السياسية الجديدة، وقال: "علينا أن نكون والسند لهذه السلطة. مع هذا، لا يجب أن نندم على التضحيات، ولا على نقطة دم سقطت، لأن كل هذه التضحيات أزهرت دولة وأملًا بمستقبلٍ أفضل".