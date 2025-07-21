Advertisement

لبنان

جنبلاط التقى براك في كليمنصو

Lebanon 24
21-07-2025 | 12:09
A-
A+
Doc-P-1394712-638887218348505646.jpg
Doc-P-1394712-638887218348505646.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب توم برّاك، والسفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والنائبين مروان حمادة ووائل أبو فاعور.
Advertisement
 

وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي توم براك وصل إلى كليمنصو للقاء وليد جنبلاط
lebanon 24
21/07/2025 22:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
جنبلاط التقى السفيرة الأميركية بدارته في كليمنصو
lebanon 24
21/07/2025 22:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن: براك التقى قائد قسد مظلوم عبدي وبحثا خطوات الاندماج في سوريا موحدة
lebanon 24
21/07/2025 22:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
براك التقى أورتاغوس ... وهذا ما ناقشاه
lebanon 24
21/07/2025 22:19:30 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:02 | 2025-07-21
14:52 | 2025-07-21
13:51 | 2025-07-21
13:45 | 2025-07-21
13:39 | 2025-07-21
13:27 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24