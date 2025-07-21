جنبلاط التقى براك في كليمنصو

استقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي في كليمنصو، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي توم برّاك، والسفيرة الأميركية في ليزا جونسون، بحضور رئيس الإشتراكي ، والنائبين ووائل .

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وجرى خلال اللقاء البحث في آخر المستجدات والتطورات السياسية في لبنان والمنطقة.