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لبنان

آخر خبر عن البنزين.. إليكم الجديد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2025 | 12:16
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أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ"لبنان24" أنه لا أزمة بنزين على الإطلاق، مشيراً إلى أن المادة متوفرة في المحطات ولا داعي للهلع.
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وذكر أبو شقرا أن الإشكالية التي برزت بين وزارتي الطاقة والمالية تمت معالجتها وبالتالي الأمور سليمة والمحطات تعمل بشكل طبيعي.
 
وختم: "سنبقى دائماً إلى جانب المواطن والسعي مستمرّ دائماً لتلبيته رغم كل شيء".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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