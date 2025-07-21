آخر خبر عن البنزين.. إليكم الجديد

أكد ممثل موزعي المحروقات لـ" " أنه لا أزمة بنزين على الإطلاق، مشيراً إلى أن المادة متوفرة في ولا داعي للهلع.

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وذكر أن الإشكالية التي برزت بين وزارتي الطاقة والمالية تمت معالجتها وبالتالي الأمور سليمة والمحطات تعمل بشكل طبيعي.

وختم: "سنبقى دائماً إلى جانب المواطن والسعي مستمرّ دائماً لتلبيته رغم كل شيء".