ما جديد قضية جورج عبدالله؟

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قرر في استئناف قرار القاضي بالإفراج عن إبراهيم ، أقدم سجين سياسي في ، والذي أمضى أكثر من 41 عامًا في السجون الفرنسية.وفي مذكرة ، اعتبرت أن قرار الإفراج لا يتماشى مع الأعراف القضائية المتبعة في حالات الإفراج المشروط عن المحكومين بالسجن المؤبد، مشيرة إلى الوضع القانوني لعبد الله، المدان بتهم تتعلق بالتواطؤ في هجمات استهدفت دبلوماسيين غربيين خلال ثمانينيات القرن الماضي.أقرّ في مذكرته أن الطعن المقدّم لا يُعلق تنفيذ قرار الإفراج، وفقًا للتفسير الرسمي الصادر عن مكتب الادعاء، ما يعني أن عملية ترحيل إبراهيم عبد الله إلى لا تزال قائمة كما هو مقرر.وكانت الفرنسية قد أعلنت رسميًا، يوم الخميس الماضي، الإفراج عن عبد الله، فيما كشف محامي الدفاع، جان لوي شالانسيت، لقناة "الميادين"، أن تنفيذ القرار سيجري في 25 الجاري. وأوضح أن هذا التطور يأتي من التأخير والمماطلة السياسية والضغوط الدولية، رغم أن موكله استوفى شروط الإفراج المشروط منذ عام 1999.