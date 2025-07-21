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لبنان
بالصورة: منع راغب علامة من الغناء في مصر.. فما السبب؟
Lebanon 24
21-07-2025
|
12:55
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أعلنت
نقابة المهن الموسيقية
في مصر، برئاسة الفنان
مصطفى كامل
، إيقاف الفنان اللبناني
راغب علامة
عن الغناء داخل مصر، واستدعاءه للتحقيق، على خلفية ما وصفته بـ"السلوك المشين" في إحدى حفلاته مؤخرًا.
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وقال النقيب مصطفى كامل في بيان رسمي، إن النقابة تابعت خلال اليومين الماضيين "سلوكًا يخالف القيم والعادات والتقاليد
المصرية
"، مؤكدًا أن مسارح مصر "لم تكن ولن تكون يومًا مرتعًا للإيحاءات غير المنضبطة أو الأحضان التي تثير الاشمئزاز".
وأضاف البيان: "مع كامل الاحترام والتقدير لنقيب الموسيقيين في
لبنان
الأستاذ
فريد بو سعيد
، وللشعب اللبناني الشقيق، فإن نقابة المهن الموسيقية في مصر قررت ما يلي:
استدعاء الفنان
راغب
علامة إلى مقر النقابة للتحقيق فيما بدر منه، نظرًا لمخالفته للأعراف والتقاليد المصرية.
إيقاف التصريح الخاص به للعمل داخل مصر لحين الانتهاء من التحقيق.
مخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع ومساءلة صاحب المنشأة التي استضافت الحفل، لما فيه من "إسقاط متعمد للقيم والتقاليد"، بحسب وصف البيان.
واختتم النقيب بيانه بالتشديد على أن نقابة المهن الموسيقية "لن تتهاون" في حماية الذوق العام، والحفاظ على ما وصفه بـ"إرث مصر الفني وقيمها المجتمعية".
وكانت
مواقع التواصل الاجتماعي
قد انتشرت فيها مقاطع من الحفل تُظهر فتاة تصعد إلى المسرح وتقبّل راغب علامة بحرارة، ما أثار جدلًا واسعًا وتعليقات غاضبة، واعتبره كثيرون تصرفًا غير لائق لا يتناسب مع قيم الساحة الفنية في مصر. (جريدة الدستور)
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