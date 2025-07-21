بالصورة: منع راغب علامة من الغناء في مصر.. فما السبب؟

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أعلنت في مصر، برئاسة الفنان ، إيقاف الفنان اللبناني عن الغناء داخل مصر، واستدعاءه للتحقيق، على خلفية ما وصفته بـ"السلوك المشين" في إحدى حفلاته مؤخرًا.وقال النقيب مصطفى كامل في بيان رسمي، إن النقابة تابعت خلال اليومين الماضيين "سلوكًا يخالف القيم والعادات والتقاليد "، مؤكدًا أن مسارح مصر "لم تكن ولن تكون يومًا مرتعًا للإيحاءات غير المنضبطة أو الأحضان التي تثير الاشمئزاز".وأضاف البيان: "مع كامل الاحترام والتقدير لنقيب الموسيقيين في الأستاذ ، وللشعب اللبناني الشقيق، فإن نقابة المهن الموسيقية في مصر قررت ما يلي:استدعاء الفنان علامة إلى مقر النقابة للتحقيق فيما بدر منه، نظرًا لمخالفته للأعراف والتقاليد المصرية.إيقاف التصريح الخاص به للعمل داخل مصر لحين الانتهاء من التحقيق.مخاطبة غرفة المنشآت السياحية للاجتماع ومساءلة صاحب المنشأة التي استضافت الحفل، لما فيه من "إسقاط متعمد للقيم والتقاليد"، بحسب وصف البيان.واختتم النقيب بيانه بالتشديد على أن نقابة المهن الموسيقية "لن تتهاون" في حماية الذوق العام، والحفاظ على ما وصفه بـ"إرث مصر الفني وقيمها المجتمعية".