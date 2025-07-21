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لبنان

بعد أن نفذّ جريمته في عمشيت... هذا ما حلّ به!

Lebanon 24
21-07-2025 | 12:57
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أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه على أثر إشكال وقع بتاريخ 21 /7 /2025 تخلله إطلاق نار من قبل المواطن (ا.ح.) على المواطن (ع.ي.) ما أدى إلى مقتل الأخير، دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة عمشيت - جبيل مكان وجود مطلق النار.
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وأفادت بأن المطلوب بادر أثناء عملية الدهم إلى إطلاق النار على عناصر الجيش، فردّوا على مصادر النيران، ولدى دخولهم إلى المكان، تبيّن أنه فارق الحياة.

وبحسب البيان، فإن التحقيق بوشر لكشف ملابسات الحادثة بإشراف القضاء المختص.
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