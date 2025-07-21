بعد أن نفذّ جريمته في عمشيت... هذا ما حلّ به!

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وأفادت بأن المطلوب أثناء عملية الدهم إلى إطلاق النار على عناصر الجيش، فردّوا على مصادر النيران، ولدى دخولهم إلى المكان، تبيّن أنه فارق الحياة.وبحسب البيان، فإن التحقيق بوشر لكشف ملابسات الحادثة بإشراف المختص.