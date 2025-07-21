Advertisement

لبنان

بعد دعوة بري.. بطرس حرب يعلن استعداده للمثول أمام مجلس النواب

Lebanon 24
21-07-2025 | 13:18
A-
A+
Doc-P-1394731-638887260727542042.jpg
Doc-P-1394731-638887260727542042.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد النائب السابق بطرس حرب شكره لرئيس مجلس النواب نبيه بري ومكتب المجلس على تجاوبهم مع طلبه لتسريع تحديد جلسة لمناقشة طلب الاتهام الموجّه إليه ولعدد من الوزراء.
Advertisement

وأشار حرب في بيان إلى استعداده التام للمثول أمام الهيئة العامة لمجلس النواب لتقديم مرافعته ودحض جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً ثقته بالقضاء والمؤسسات الدستورية، وتمسكه بمبدأ الشفافية والمحاسبة.
 
جاء هذا بعدما دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإربعاء الواقع فيه 23 تموز 2025 وذلك للإستماع الى الوزراء السابقين للإتصالات السلكية واللاسلكية بطرس حرب - نقولا صحناوي - وجمال الجراح ، ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق جورج بوشكيان.
 
مواضيع ذات صلة
استدعاء وزير الاقتصاد السابق امين سلام للمثول امام فرع المعلومات يوم الاربعاء (الجديد)
lebanon 24
21/07/2025 22:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري يرفع جلسة البرلمان إلى يوم غد الأربعاء عند الساعة الـ11 صباحاً
lebanon 24
21/07/2025 22:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بري دعا الى جلسة مشتركة لهيئة مكتب مجلس النواب
lebanon 24
21/07/2025 22:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يترأس الاجتماع المشترك لهيئة مكتب مجلس النواب ولجنة الادارة والعدل
lebanon 24
21/07/2025 22:20:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:02 | 2025-07-21
14:52 | 2025-07-21
13:51 | 2025-07-21
13:45 | 2025-07-21
13:39 | 2025-07-21
13:27 | 2025-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24