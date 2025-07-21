بعد دعوة بري.. بطرس حرب يعلن استعداده للمثول أمام مجلس النواب

أكد النائب السابق شكره لرئيس مجلس النواب ومكتب المجلس على تجاوبهم مع طلبه لتسريع تحديد جلسة لمناقشة طلب الاتهام الموجّه إليه ولعدد من الوزراء.وأشار حرب في بيان إلى استعداده التام للمثول أمام لتقديم مرافعته ودحض جميع التهم المنسوبة إليه، مؤكداً ثقته بالقضاء والمؤسسات الدستورية، وتمسكه بمبدأ الشفافية والمحاسبة.

جاء هذا بعدما دعا الى عقد جلسة عند الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يوم الإربعاء الواقع فيه 23 2025 وذلك للإستماع الى الوزراء السابقين للإتصالات السلكية واللاسلكية حرب - صحناوي - وجمال ، ودرس طلب رفع الحصانة عن النائب والوزير السابق .