كانت متواجدة في أحد مساكن الطلاب في محلّة طريق الجديدة... فرح مفقودة (صورة)

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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختص، صورة المفقودة:فرح حسين بسما (مواليد عام 1995، لبنانيّة)التي فُقِدَت وفُقِدَ الاتّصال بها منذ قرابة عشرة أيّام، من أحد مساكن الطّلّاب في محلّة .لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة ، على الرقم: 856811-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.