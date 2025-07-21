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لبنان

كانت متواجدة في أحد مساكن الطلاب في محلّة طريق الجديدة... فرح مفقودة (صورة)

Lebanon 24
21-07-2025 | 13:24
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة- البلاغ التّالي:
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تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

فرح حسين بسما (مواليد عام 1995، لبنانيّة)
التي فُقِدَت وفُقِدَ الاتّصال بها منذ قرابة عشرة أيّام، من أحد مساكن الطّلّاب في محلّة طريق الجديدة.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة طريق الجديدة في وحدة شرطة بيروت، على الرقم: 856811-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

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