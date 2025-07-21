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لبنان

"طعن".. هل سيتأجل الإفراج عن جورج عبدالله؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2025 | 13:27
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أثار قرار جديد صدر في فرنسا، اليوم الإثنين، بشأن قضية اللبناني جورج ابراهيم عبدالله تساؤلات كبيرة عن مصير قرار الإفراج عن الأخير والذي تحدد يوم 25 تموز الجاري.
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واليوم، قرَّر مكتب المدعي العام في باريس تقديم طعن بقرار الإفراج عن عبدالله بعدما أمضى أكثر من 41 عاماً في السجون الفرنسية.. فماذا يعني هذا القرار؟ وهل سيؤثر هذا الأمر على خطوة الإفراج عن عبدالله؟
 
المحامية فداء عبد الفتاح، المتحدثة باسم "الحملة الوطنية لتحرير الأسير جورج عبد الله"، شرحت عبر "لبنان24" ملابسات الأمر، مؤكدة أن موعد الإفراج عن عبدالله قائم وسيعود إلى لبنان في الموعد المحدد لذلك.
 
وذكرت عبد الفتاح أنَّ قرار الإفراج صدر عن محكمة الإستئناف، في حين أن المدعي العام قرر تقديم طعن بهذا الأمر من أجل أن يناقش قانونية هذا القرار من عدمه.
 
وأوضحت عبد الفتاح أنه في حال صدر قرار بقبول الطعن، فإن ذلك لا يؤثر على مفعول حُكم الإفراج لأنه ليس له أي صفة إلغائية، وتابعت: "وعليه، فإن عبدالله سيخرج من السجن وسيكون في لبنان في الموعد المحدد".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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