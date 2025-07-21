"طعن".. هل سيتأجل الإفراج عن جورج عبدالله؟

أثار قرار جديد صدر في ، اليوم الإثنين، بشأن قضية عبدالله تساؤلات كبيرة عن مصير قرار الإفراج عن الأخير والذي تحدد يوم 25 الجاري.

Advertisement

واليوم، قرَّر في تقديم طعن بقرار الإفراج عن عبدالله بعدما أمضى أكثر من 41 عاماً في السجون .. فماذا يعني هذا القرار؟ وهل سيؤثر هذا الأمر على خطوة الإفراج عن عبدالله؟

المحامية فداء ، المتحدثة باسم " لتحرير "، شرحت عبر " " ملابسات الأمر، مؤكدة أن موعد الإفراج عن عبدالله قائم وسيعود إلى في الموعد المحدد لذلك.

وذكرت عبد أنَّ قرار الإفراج صدر عن محكمة الإستئناف، في حين أن قرر تقديم طعن بهذا الأمر من أجل أن يناقش قانونية هذا القرار من عدمه.

وأوضحت عبد الفتاح أنه في حال صدر قرار بقبول الطعن، فإن ذلك لا يؤثر على مفعول حُكم الإفراج لأنه ليس له أي صفة إلغائية، وتابعت: "وعليه، فإن عبدالله سيخرج من السجن وسيكون في لبنان في الموعد المحدد".