ضاهر: مجاعة تضرب غزة.. أين الضمير العالمي؟

كتب النائب ، عبر حسابه على منصة "أكس": "أين الضمير العالمي؟ أين المنظمات التي تتغنى بحقوق الإنسان؟ مجاعة تضرب غزة، وأطفال رضع يموتون جوعا تحت أنقاض الصمت والتواطؤ الدولي... لكن ليفهم الجميع: هذا الظلم لا ينتج مواطنا مسالما، بل ذاكرة متخمة بالحقد، ومصيرا لا يعرف إلا طريق الانتقام".

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وأضاف: "أما من يدعي السعي للسلام في هذه المنطقة، فليس هذا ما تفعله الأيادي التي تبني سلاما".