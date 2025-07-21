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لبنان
معلومة جديدة عن جريمة ميس الجبل.. من أوقفت القوى الأمنية؟
Lebanon 24
21-07-2025
|
13:45
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أوقفت القوى الأمنية 9 أشخاص من التابعية
السورية
على صلة بجريمة
ميس الجبل
التي راح ضحيتها المواطن أحمد الشهاب من بلدة
حبوش
.
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وذكرت المعلومات أنه جرى ضبط مسروقات ثمينة بحوزة الموقوفين.
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