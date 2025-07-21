معلومة جديدة عن جريمة ميس الجبل.. من أوقفت القوى الأمنية؟

أوقفت القوى الأمنية 9 أشخاص من التابعية على صلة بجريمة التي راح ضحيتها المواطن أحمد الشهاب من بلدة .

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وذكرت المعلومات أنه جرى ضبط مسروقات ثمينة بحوزة الموقوفين.