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لبنان

مساء.. هذا ما شهدته سماء الحدود بين لبنان وسوريا

Lebanon 24
21-07-2025 | 14:52
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أفادت المعلومات عن تسجيل تحليق لطائرات مُسيرة فوق طريق المصنع ومجدل عنجر في البقاع.
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وتحدث مواطنون عن أن صوت تلك المسيرات يُسمع بشكل واضح في المنطقة الحدودية بين لبنان وسوريا.
 
 
 
 
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