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لبنان

توتر في بلدة بقاعية.. إشكال وإطلاق نار

Lebanon 24
21-07-2025 | 15:43
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وقع إشكال كبير، مساء اليوم الإثنين، في ساحة بلدة علي النهري البقاعية بين المدعو "ر.أ" وشخص آخر سوري الجنسية تطور إلى إطلاق نار.
 
وذكرت المعلومات أن الحادثة أسفرت عن إصابة السوري برجله وقد جرى نقله على الفور إلى إحدى مُستشفيات المنطقة للمعالجة.
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وعلى الفور، حضرت قوة من الجيش وفرضت طوقاً أمنياً في المكان، فيما بوشرت التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
 
 
 
 

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