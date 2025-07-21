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لبنان

للعسكريين.. إليكم هذا الخبر عن الرواتب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-07-2025 | 15:49
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علم "لبنان24" أنَّ العسكريين في الجيش تلقوا ما يُعرف بـ"فيشة القبض" خلال الشهر الجاري، وتبين أنه ما من زيادة مالية أضيفت على رواتبهم.
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إلى ذلك، تقول مصادر معنية أن البحث مستمر حتى الآن بشأن الزيادات على الرواتب، مشيرة إلى أنَّ وزير المال ياسين جابر يتابع هذا الأمر شخصياً وستتبين المعطيات الجديدة بشأن تلك الزيادات خلال الساعات أو الأيام المُقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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