للعسكريين.. إليكم هذا الخبر عن الرواتب

علم " " أنَّ العسكريين في الجيش تلقوا ما يُعرف بـ"فيشة القبض" خلال الشهر الجاري، وتبين أنه ما من زيادة مالية أضيفت على رواتبهم.

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إلى ذلك، تقول مصادر معنية أن البحث مستمر حتى الآن بشأن الزيادات على الرواتب، مشيرة إلى أنَّ وزير المال يتابع هذا الأمر شخصياً وستتبين المعطيات الجديدة بشأن تلك الزيادات خلال الساعات أو الأيام المُقبلة.