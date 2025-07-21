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لبنان

من استهدفت إسرائيل في بلدة الطيري؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 15:59
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كتب المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس":
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"هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة الطيري في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الذي عمل في محاولة لترميم بنى تحتية في منطقة بنت جبيل". 
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