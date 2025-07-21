"تدمير دبابات في جنوب لبنان".. ماذا حصل في مثل هذا اليوم؟

بعد مرور 19 عاماً على اندلاع حرب عام 2006، عادت الذاكرة إلى أحداث شهدها يوم 21 تموز آنذاك خلال الحرب التي استمرّت لـ33 يومياً اعتباراً من 12 تموز ولغاية 14 آب.

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وشهد يوم 21 تموز تدمير مبنى لـ" " في والإدارة المركزية لمؤسسة الشهيد في حارة حريك.

كذلك، دمرت الطائرات الإسرائيليّة مُتوسطة الرسمية في ، فيما جرى اركتاب مجزرة في راح ضحيتها 5 أشخاص و 20 جريحاً.

أيضاً، حاولت التوغل في بلدة مارون الراس الحدودية في ، وهناك وقع اشتباك عنيف بين الجنود الإسرائيليين وعناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 7 جنود في صفوف الجيش وجرح 20 آخرين فضلاً عن تدمير 3 دبابات من نوع "ميركافا".