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لبنان

"تدمير دبابات في جنوب لبنان".. ماذا حصل في مثل هذا اليوم؟

Lebanon 24
21-07-2025 | 16:11
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بعد مرور 19 عاماً على اندلاع حرب تموز عام 2006، عادت الذاكرة إلى أحداث شهدها يوم 21 تموز آنذاك خلال الحرب التي استمرّت لـ33 يومياً اعتباراً من 12 تموز ولغاية 14 آب.
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وشهد يوم 21 تموز تدمير مبنى الإعلام المركزي لـ"حزب الله" في والإدارة المركزية لمؤسسة الشهيد في حارة حريك.
 
كذلك، دمرت الطائرات الإسرائيليّة مُتوسطة جميل بزي الرسمية في بنت جبيل، فيما جرى اركتاب مجزرة في مدينة بعلبك راح ضحيتها 5 أشخاص و 20 جريحاً.
 
أيضاً، حاولت إسرائيل التوغل في بلدة مارون الراس الحدودية في جنوب لبنان، وهناك وقع اشتباك عنيف بين الجنود الإسرائيليين وعناصر "حزب الله"، ما أسفر عن مقتل 7 جنود في صفوف الجيش الإسرائيلي وجرح 20 آخرين فضلاً عن تدمير 3 دبابات من نوع "ميركافا".
 
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