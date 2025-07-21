تحرك لآليات العدو الإسرائيلي قرب عيترون

أفادت معلومات ميدانية بتقدّم آليتين عسكريتين إسرائيليتين من الموقع المستحدث للعدو في منطقة جبل الباط – ، عند أطراف بلدة ، باتجاه منطقة الزقاق – السلم، لمسافة تُقدّر بنحو كيلومتر.

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وفيما عادت إحدى الآليتين إلى الموقع، لا تزال الأخرى متمركزة في المنطقة حتى الساعة. (الوكالة الوطنية)