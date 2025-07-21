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لبنان
تحرك لآليات العدو الإسرائيلي قرب عيترون
Lebanon 24
21-07-2025
|
16:55
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أفادت معلومات ميدانية بتقدّم آليتين عسكريتين إسرائيليتين من الموقع المستحدث للعدو في منطقة جبل الباط –
جل الدير
، عند أطراف بلدة
عيترون
، باتجاه منطقة الزقاق – السلم، لمسافة تُقدّر بنحو كيلومتر.
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وفيما عادت إحدى الآليتين إلى الموقع، لا تزال الأخرى متمركزة في المنطقة حتى الساعة. (الوكالة الوطنية)
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