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لبنان

تحرك لآليات العدو الإسرائيلي قرب عيترون

Lebanon 24
21-07-2025 | 16:55
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أفادت معلومات ميدانية بتقدّم آليتين عسكريتين إسرائيليتين من الموقع المستحدث للعدو في منطقة جبل الباط – جل الدير، عند أطراف بلدة عيترون، باتجاه منطقة الزقاق – السلم، لمسافة تُقدّر بنحو كيلومتر.
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وفيما عادت إحدى الآليتين إلى الموقع، لا تزال الأخرى متمركزة في المنطقة حتى الساعة. (الوكالة الوطنية)
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