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لبنان
ليلاً... إليكم ما فعله الجيش الإسرائيلي جنوبًا
Lebanon 24
21-07-2025
|
23:27
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أفادت مندوبة "
لبنان 24
" بأن آليات الجيش
الإسرائيلي
انسحبت ليلًا حتى مفرق العريض، حيث استكملت جرافة عسكرية عمليات التجريف عند مفترق العريض – الغابة – الباط في الجنوب .
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وقد حضرت دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية "اليونيفيل" إلى منطقة الزقاق، وعندها أطفأت الآليات المعادية أنوارها.
وكانت أكثر من ثلاث آليات تابعة للجيش الاسرائيلي، من بينها جرافة عسكرية برفقة عدد من الجنود، قد تقدمت من الموقع المستحدث في جبل الباط عند أطراف بلدة
عيترون
، حيث قام الجيش الاسرائيلي بعملية تجريف
على الطريق
المؤدي من الزقاق إلى جبل الباط.
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