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قال مصدر نيابي إن النائب جاءته إشارات بأن المجلس النيابي من الممكن أن يرفع الحصانة عنه في الأيام المقبلة ، فغادر في زيارة عمل ، وهو سوف ينتظر قرار المجلس النيابي ليُبنى على الشيء مقتضاه.وختم المصدر بالقول أن يعتبر أن هناك سياسة في الملف وحالة إنتقام لمرحلة سابقة ، وأن حزبا سياسيا متحالفا مع تكتلٍ ما، هو مَن يسعى ويدفع في إتجاه رفع الحصانة عنه وتوقيفه .المصدر ختم بأن بوشيكيان سوف ينتقل في المرحلة المقبلة الى .