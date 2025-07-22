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لبنان

بوشيكيان في قبرص و"هؤلاء" يسعون لرفع الحصانة عنه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2025 | 01:30
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قال مصدر نيابي إن النائب جورج بوشيكيان جاءته إشارات بأن المجلس النيابي من الممكن أن يرفع الحصانة عنه في الأيام المقبلة ، فغادر   الى قبرص في زيارة عمل ، وهو سوف ينتظر قرار المجلس النيابي ليُبنى على الشيء مقتضاه.
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 وختم المصدر بالقول أن بوشيكيان يعتبر أن هناك سياسة في الملف وحالة إنتقام لمرحلة سابقة ، وأن حزبا سياسيا متحالفا مع تكتلٍ ما، هو مَن يسعى ويدفع في إتجاه رفع الحصانة عنه وتوقيفه . 
المصدر ختم بأن بوشيكيان سوف ينتقل في المرحلة المقبلة الى كندا .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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لبنان

خاص

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