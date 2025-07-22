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لبنان

القرار الظني في الاول من ايلول

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2025 | 01:45
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قال مصدر قانوني مطلع على سير التحقيق في ملف تفجير مرفأ بيروت إن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار سوف يصدر القرار الظني في أول أيلول كونه أنهى كل التحقيقات وينتظر بعض الأجوبة من الخارج. 
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المصدر لفت الى أن التحقيقات هي عبارة عن سبعة آلاف صفحة سوف ترسل الى النيابة العامة التمييزية للإطلاع عليها قبل إصدار القرار، وهنا الخوف،  كما أشار المصدر، من أن يطول الملف لدى مدعي عام التمييز، وبالتالي يتأخر موعد صدور القرار الظني ، مع العلم أن رأي النيابة العامة ليس ملزماً ، ويستطيع المحقق العدلي ألا يأخذ به أبداً .
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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