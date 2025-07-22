القرار الظني في الاول من ايلول

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قال مصدر قانوني مطلع على سير التحقيق في ملف تفجير مرفأ إن المحقق العدلي القاضي سوف يصدر القرار الظني في أول أيلول كونه أنهى كل التحقيقات وينتظر بعض الأجوبة من الخارج.المصدر لفت الى أن التحقيقات هي عبارة عن سبعة آلاف صفحة سوف ترسل الى للإطلاع عليها قبل إصدار القرار، وهنا الخوف، كما أشار المصدر، من أن يطول الملف لدى مدعي عام التمييز، وبالتالي يتأخر موعد صدور القرار الظني ، مع أن رأي ليس ملزماً ، ويستطيع المحقق العدلي ألا يأخذ به أبداً .