Advertisement

لبنان

"أمل" بدأت التحضيرات

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-07-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1394878-638887689894725855.jpg
Doc-P-1394878-638887689894725855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بدأت حركة "أمل" ورشة تنظيمية وسياسية داخلية تمهيدًا للانتخابات النيابية المقبلة، في إطار سعيها الجدي لتحسين واقعها الانتخابي الذي تكرّس في الدورات السابقة.
وبحسب مصادر قريبة من "الحركة"، فإن العمل يشمل إعادة تقييم شاملة للأداء التنظيمي والانتخابي والاعلامي في عدد من الدوائر، مع التركيز على تعزيز الحضور الشعبي وتفعيل الماكينات الانتخابية باكرًا.
Advertisement
وتشير المعطيات إلى أن "أمل" تسعى لاستعادة بعض التراجع الذي سُجّل في نسب الاقتراع والتمثيل، وذلك عبر سلسلة خطوات ميدانية وتواصل مباشر مع القواعد، بما يضمن حضورًا أقوى في الانتخابات المرتقبة وتماسكًا أكبر داخل الساحة الشيعية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قيادتا "أمل" و"حزب الله" تطلقان التحضيرات للانتخابات النيابية وتدعوان للإسراع في إعادة الإعمار
lebanon 24
22/07/2025 12:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "هجوم إيران".. متى بدأت التحضيرات له؟
lebanon 24
22/07/2025 12:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تطيح "حركة أمل" بمقعد "البعث" في بعلبك - الهرمل؟
lebanon 24
22/07/2025 12:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"أمل" و"حزب الله" جنوبًا: تحذير من التصعيد الإسرائيلي ودعوة الحكومة للتحرك الدولي
lebanon 24
22/07/2025 12:28:23 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-07-22
05:25 | 2025-07-22
05:20 | 2025-07-22
05:19 | 2025-07-22
05:05 | 2025-07-22
04:52 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24