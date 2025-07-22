"أمل" بدأت التحضيرات

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بدأت حركة "أمل" ورشة تنظيمية وسياسية داخلية تمهيدًا للانتخابات النيابية المقبلة، في إطار سعيها الجدي لتحسين واقعها الانتخابي الذي تكرّس في الدورات السابقة.وبحسب مصادر قريبة من "الحركة"، فإن العمل يشمل إعادة تقييم شاملة للأداء التنظيمي والانتخابي والاعلامي في عدد من الدوائر، مع التركيز على تعزيز الحضور الشعبي وتفعيل الماكينات باكرًا.وتشير المعطيات إلى أن "أمل" تسعى لاستعادة بعض التراجع الذي سُجّل في نسب الاقتراع والتمثيل، وذلك عبر سلسلة خطوات ميدانية وتواصل مباشر مع القواعد، بما يضمن حضورًا أقوى في الانتخابات المرتقبة وتماسكًا أكبر داخل الساحة .