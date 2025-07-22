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لبنان

ماذا تشهد أوساط قوى الأمن؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2025 | 02:45
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أنجزت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي  الإختبارات الخطية للمتقدمين لدورة تطويع جديدة، وذلك في مجمّع الجامعة اللبنانية في الحدت.
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وعُلم أن هناك أكثر من 6 آلاف متقدّم لدورة التطويع التي تريد قوى الأمن من خلالها تطويع ما يصل إلى نحو 800 عنصر.
وتوقفت مصادر أمنية مواكبة لتلك الإمتحانات عندَ العدد الهائل للمتقدمين لتلك الدورة، مشيرة إلى أن هذا الأمر يكشفُ الإقبال الكثيف للشباب على الأسلاك العسكرية وذلك بعدما تراجع هذا الأمر خلال السنوات الأخيرة الماضية.
وذكرت المصادر أن هذا الأمر مطلوبٌ بشدَّة لتعزيز عديد قوى الأمن والمساهمة في جعلها تقوم بمهامها كافة ناهيك عن دعم المخافر التابعة لها بالعناصر الكافية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص

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