ماذا تشهد أوساط قوى الأمن؟

Advertisement

أنجزت لقوى الأمن الداخلي الإختبارات الخطية للمتقدمين لدورة تطويع جديدة، وذلك في مجمّع .وعُلم أن هناك أكثر من 6 آلاف متقدّم لدورة التطويع التي تريد قوى الأمن من خلالها تطويع ما يصل إلى نحو 800 عنصر.وتوقفت مصادر أمنية مواكبة لتلك الإمتحانات عندَ العدد الهائل للمتقدمين لتلك ، مشيرة إلى أن هذا الأمر يكشفُ الإقبال الكثيف للشباب على الأسلاك العسكرية وذلك بعدما تراجع هذا الأمر خلال السنوات الأخيرة الماضية.وذكرت المصادر أن هذا الأمر مطلوبٌ بشدَّة لتعزيز عديد قوى الأمن والمساهمة في جعلها تقوم بمهامها كافة ناهيك عن دعم المخافر التابعة لها بالعناصر الكافية.