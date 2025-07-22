هذا ما ينتظر "طرقات لبنان"

Advertisement

أظهرت الأشهر الماضية نشاطاً ملحوظاً لوزارة الأشغال العامة والنقل على صعيد تأهيل الطرقات في مختلف المناطق .وعُلم من مصادر مواكبة لنشاط الوزارة، أن هناك مشاريع كثيرة وعديدة ستنفذها الوزارة على صعيد شبكة الطرق في ، فيما وضعت ضمن نشاطها إنشاء جسور مشاة أيضاً تعزيزاً للسلامة المرورية.وستحظى مناطق لاحقاً بحصة ملحوظة من نشاط وزارة الأشغال مع وجود تركيز التي تربط بالجنوب.