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لبنان

هذا ما ينتظر "طرقات لبنان"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2025 | 03:15
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أظهرت الأشهر الماضية نشاطاً ملحوظاً لوزارة الأشغال العامة والنقل على صعيد تأهيل الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية
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وعُلم من مصادر مواكبة لنشاط الوزارة، أن هناك مشاريع كثيرة وعديدة ستنفذها الوزارة على صعيد شبكة الطرق في لبنان، فيما وضعت ضمن نشاطها إنشاء جسور مشاة أيضاً تعزيزاً للسلامة المرورية.
وستحظى مناطق بقاعية لاحقاً بحصة ملحوظة من نشاط وزارة الأشغال مع وجود تركيز على الطريق التي تربط بيروت بالجنوب.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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