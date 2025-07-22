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لبنان

تفجير وقصف... هذا ما تتعرض له البلدات الجنوبية صباحًا!

Lebanon 24
22-07-2025 | 01:36
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نفذ الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، تفجيراً في أطراف بلدة عيتا الشعب لم تتضح طبيعته بعد، وفقاً لما أفادت به مندوبة "لبنان 24".
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وقبل وقت، تعرضت منطقة شبعا لقصف معادي.

ويتزامن ذلك مع تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على ارتفاع منخفض فوق عدلون والمناطق المجاورة.
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