مَنْ يمنع اندلاع الحرب؟

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يبدو ان زيارة الحالية إلى ليست مجرد تحرّك عابر، بل باتت تحمل طابعًا مشابهًا لزيارة التي سبقت حرب أيلول العام الماضي. الزيارتان حصلتا في مناخ تصعيدي، وترافقتا مع تحذيرات أميركية واضحة، وإن اختلفت الوسائل. نقل رسالة مباشرة مفادها أن احتمال انسحاب من إدارة الملف امرا جديًا. وبمعنى آخر، فإن تقول بوضوح إن استمرار الجمود قد يدفع بإسرائيل لاتخاذ قرار الحرب منفردة، خاصة في ظل وجود حكومة يمينية يتزعمها ، لا تجد أمامها خيارات أخرى لتحسين موقعها سوى الذهاب نحو مواجهة.نظرية توم براك بسيطة: إذا رفعت واشنطن يدها، فإن الرغبة بالحرب يمكن أن تتحول إلى واقع. وحينها، لا يكون شكل التصعيد هو الأساس، بل حدوث التصعيد بحدّ ذاته. وعليه، سيكون رد " " مرهونًا بمستوى هذا التصعيد، مع تأكيد المصادر أن الحزب لن يسلّم أو يتراجع دون معركة.في المقابل، تراهن كل من وواشنطن على أن الحزب بات أمام خيارين لا ثالث لهما: إما تسليم سلاحه عبر تسوية سياسية، أو الدخول في مواجهة تُنهي مشروعه بالقوة.المعطيات الحالية تشير إلى أن الحسابات الإسرائيلية بدأت تميل أكثر إلى خيار الحرب، ليس لأن البيئة مؤاتية تمامًا، بل لأن البدائل تضيق، والدعم الأميركي قد يتراجع في المرحلة المقبلة، خصوصًا مع انشغال واشنطن بملفات اخرى.بالتالي، نحن أمام لحظة حرجة. قد لا يُعلن فيها قرار الحرب صراحة، لكنّ مقدماته تتبلور بوضوح. وإذا قررت الذهاب نحو المواجهة، فستكون وفق تقديراتها وحدها، وليس بالضرورة بموافقة أميركية كاملة. وفي هذه الحالة، فإن المنطقة قد تكون على موعد مع تصعيد واسع ابعد من مجرد رسائل نارية أو اشتباكات موضعية.