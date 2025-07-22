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لبنان

المازوت مقطوع في هذه المنطقة!

Lebanon 24
22-07-2025 | 01:44
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علم "لبنان 24" أن عدداً من محطات الوقود في مدينة طرابلس تشهد انقطاعاً في مادة المازوت، ما أثار استغراب المواطنين وأصحاب المولدات، في ظل غياب أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الانقطاع حتى الساعة.
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