المازوت مقطوع في هذه المنطقة!

علم " " أن عدداً من محطات الوقود في مدينة تشهد انقطاعاً في مادة المازوت، ما أثار استغراب المواطنين وأصحاب المولدات، في ظل غياب أي توضيح رسمي حول أسباب هذا الانقطاع حتى الساعة.

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