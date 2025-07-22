رجّي: لبنان لم ولن يتخلى يوما عن حضنه العربي

أكد والمغتربين ، اليوم الثلاثاء، أن "العلاقات الأخوية بين والبحرين لم تنقطع يوما، وهي إن انقطعت بالسياسة في فترة ما وبفعل فاعل، الا أنها تبقى متأصلة ومتجذرة في وجدان الشعبين رغم الشوائب التي أثرّت على العلاقات بينهما والتي باتت وراءنا حاليا".

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وشدد رجي في حديث لصحيفة "الأيام" البحرينية على أن "لبنان لم ولن يتخلى يوما عن حضنه العربي وعن علاقاته مع أشقائه العرب وهو لا ينسى وقوف مملكة الدائم، قيادة وشعبا، مع غيرها من الشقيقة الى جانبه في كل الأزمات التي مرّ بها".



وأشار إلى أن "لبنان الحالي دخل في عهدٍ جديد وهو حريص كل الحرص على تعزيز علاقاته مع مملكة البحرين وتمتينها والارتقاء بها الى أفضل المستويات لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين وخيرهما".



أضاف "من هذا المنطلق تكتسب زيارة رئيس الى أهمية كبيرة كونها تأتي لإزالة آثار أي شوائب اعترت العلاقات سابقاً بين البلدين، وللتأكيد على رفض لبنان أي تآمر على البحرين وسيادتها، وسعيه في المقابل الى بناء أفضل الشراكات الاستراتيجية مع ، وتعزيز التنسيق والتعاون معها، لا سيما في ظل التطورات الاقليمية والمتغيرات التي تشهدها المنطقة حاليا".





وعما إذا كانت هذه الزيارة تعد مؤشرا لعودة لبنان إلى موقعه الطبيعي على الساحة العربية اعتبر رجي أن "زيارة رئيس الجمهورية الى مملكة البحرين الشقيقة، وقبلها الزيارات التي قام بها الى دول عربية أخرى، تأتي لتجسيد حرص لبنان، فعلاً وليس قولاً فقط، على إعادة الانطلاق في الرحاب العربي والرحاب البحريني بشكل خاص، وعلى إعادة التموضع في موقعه الطبيعي في العالم العربي، وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة".





أضاف: "لقد سعيت منذ تسلمي مهامي كوزير للخارجية الى تعزيز حضور لبنان في العالم العربي، وترجمة ما ورد في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية لجهة السعي لتوثيق الروابط الأخوية مع الدول العربية وتعزيز دور لبنان الايجابي في محيطه العربي انطلاقا من مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في للدول الأخرى".

جزم بأن "القرار الذي اتخذته بإعادة وصل ما انقطع في علاقات لبنان مع البحرين ودول عربية أخرى هو قرار لا رجوع عنه"، وأكد رجي أن "لبنان يتطلع الى إعادة فتح في وتعيين سفير مقيم لاستعادة الزخم في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين".