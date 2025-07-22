ارتفاع في أسعار المحروقات صباح اليوم.. اليكم الجدول الجديد

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ارتفع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان 3 ألاف ليرة و98 اوكتان الفي ليرة والمازوت 12 ألف ليرة وقارورة 38 آلاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.459.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.498.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.417.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.042.000 ليرة لبنانية