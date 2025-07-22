بالصورة... هذا ما جرى على أوتوستراد طرابلس-بيروت

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سحبت الأكشاك المنتشرة على طول أوتوستراد طرابلس-بيروت خلال الساعات الماضية عدة أمتار إلى الخلف، بهدف إبعادها عن حرم الطريق العام، وفقاً لما أفادت به مندوبة " ".وبحسب المعلومات، فإن هذا الإجراء جاء بناءً على قرار صادر عن البلديات المعنية التي ألزمت أصحاب الأكشاك بالتراجع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الزحمة المرورية وتجنب حوادث السير المتكررة التي كانت تحدث في المنطقة خلال الفترات السابقة.