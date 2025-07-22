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لبنان

لقاء جمع جنبلاط بإرسلان... وهذا ما تم بحثه

Lebanon 24
22-07-2025 | 02:09
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استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، مساء الإثنين، رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، يرافقه نجله مجيد أرسلان، بحضور رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، النائب وائل أبو فاعور، الشيخ وجدي أبو حمزة، والقيادي في "التقدمي" خضر الغضبان.
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وخلال اللقاء، جرى البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، لا سيما الأوضاع في محافظة السويداء وسبل حماية الاستقرار الداخلي في لبنان.
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