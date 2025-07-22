وزير العدل يوضح: هذا سبب عودتي إلى لبنان

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"يوضح وزير العدل أنه قطع إجازته وعاد إلى لمعالجة المشاكل المتعلقة بمبنى السجل التجاري في وللوقوف مع الموظفين والمواطنين وذلك بعد تداول معلومات تفيد بوجود خطر انهياره، وقد عقد الوزير سلسلة اجتماعات داخل قصر العدل لمتابعة هذه المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة".تابع البيان: "من جهة أخرى ارتأى الوزير العودة، لأهمية المشاركة في جلسة والعدل النيابية التي عقدت لمتابعة البحث في قانون استقلالية ، نظرًا لأهمية هذا الملف ولدقة المرحلة وأهمية النقاشات الجارية".ختم: "وبالتالي، ينفي وزير العدل أن تكون عودته مرتبطة بتوقيع التشكيلات القضائية، لافتا أن التشكيلات لم تُنجز بعد من قبل ".