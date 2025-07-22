هذا ما دار بين جنبلاط وارسلان

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لم يشكل اللقاء الذي جمع مساء أمس الرئيس اليسابق للحزب ، والنائب السابق اي مفاجأة على الساحة السياسية عقب ما جرى في الاسابيع الماضية في وتحديداً في .وأشارت مصادر سياسية متابعة عبر " " الى ان احداث السويداء كانت الموضوع الاساس على طاولة البحث وكان تشديد على ضرورة الوصول الى حلول ديبلوماسية لانهاء هذه الازمة، والسعي الى ابعاد الساحة اللبنانية عن تداعيات ما يحصل في سوريا.وشدد الطرفان على ضرورة ابقاء الاتصالات مفتوحة في الاسابيع المقبلة لمتابعة الاوضاع وسبل العمل على حلها.