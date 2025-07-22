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لبنان

هذا ما دار بين جنبلاط وارسلان

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-07-2025 | 03:45
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لم يشكل اللقاء الذي جمع مساء أمس الرئيس اليسابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، والنائب السابق طلال ارسلان اي مفاجأة على الساحة السياسية اللبنانية عقب ما جرى في الاسابيع الماضية في سوريا وتحديداً في السويداء.
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وأشارت مصادر سياسية متابعة عبر "لبنان 24" الى ان احداث السويداء كانت الموضوع الاساس على طاولة البحث وكان تشديد على ضرورة الوصول الى حلول ديبلوماسية لانهاء هذه الازمة، والسعي الى ابعاد الساحة اللبنانية عن تداعيات ما يحصل في سوريا.
وشدد الطرفان على ضرورة ابقاء الاتصالات مفتوحة في الاسابيع المقبلة لمتابعة الاوضاع وسبل العمل على حلها.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص

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