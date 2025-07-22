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لبنان
اجتماع في مقر رابطة قدماء القوى المسلحة.. هذا هو المطلب
Lebanon 24
22-07-2025
|
03:09
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عقد اجتماع في المقر
الرئيسي
لرابطة قدماء القوى المسلحة -
عين الرمانة
، جمع قيادة الرابطة وأعضاء من الهيئة التنفيذية ووفد تجمع العسكريين المتقاعدين، وأكد المجتمعون في بيان "وقوف التجمع بمجموعاته كافة خلف رئاسة الرابطة في مساعيها لتحصيل حقوق المتقاعدين العسكريين كافة"، وأكد الطرفان "التزامهما مضمون ورقة المطالب التي سلمت الى رئيس الحكومة وبكامل بنودها".
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وأعطى المجتمعون مهلة للحكومة تنتهي آخر الشهر الحالي "لدفع المساعدة المالية للعسكريين والمتقاعدين العسكريين دون أي تأخير، على ان يتم تكثيف الاتصالات اللازمة، لتحقيق ذلك في حال التخلف للرابطة والتجمع، وحرية التصرف لتحصيل الحق"، وشددوا على "العمل المشترك والتنسيق في
القضايا
المطلبية كافة".
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