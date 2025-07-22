Advertisement

لبنان

توقف جمع النفايات في مخيم برج الشمالي... ما القصة؟

Lebanon 24
22-07-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1394940-638887788358252030.png
Doc-P-1394940-638887788358252030.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقفت عملية جمع النفايات صباح اليوم في مخيم برج الشمالي، بمدينة صور جنوبي لبنان، بعد أن قام عدد من الأشخاص من داخل المخيم باعتراض آليات سحب النفايات، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حركة "فتح" – مخيم برج الشمالي: ما جرى اشكال فردي تم تطويقه ومعالجته
lebanon 24
22/07/2025 12:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وقفة احتجاجية في مرجعيون رفضًا لحرق النفايات في مكب كفرتبنيت
lebanon 24
22/07/2025 12:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع سري في البيت الأبيض جمع مسؤولين من 3 دول.. ما القصة؟
lebanon 24
22/07/2025 12:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات الاحتلال تشن غارة جوية شمالي مخيم النصيرات
lebanon 24
22/07/2025 12:30:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-07-22
05:25 | 2025-07-22
05:20 | 2025-07-22
05:19 | 2025-07-22
05:05 | 2025-07-22
04:52 | 2025-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24