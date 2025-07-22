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لبنان

رسميًا... بلدية الماري-حاصبيا تنفذ حملة لضبط أوضاع السوريين

Lebanon 24
22-07-2025 | 04:47
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صدر عن بلدية الماري - حاصبيا البيان الآتي: 
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"في إطار الحفاظ على النظام العام وتنظيم أوضاع السكان، اعلنت بلدية الماري أنها باشرت منذ فترة بتنفيذ حملة لضبط أوضاع الإخوة السوريين المقيمين ضمن النطاق البلدي، وذلك من خلال إجراء عملية إحصاء دقيقة تشمل تسجيل الأسماء، ومكان الإقامة، ومجال العمل، وإرفاق صورة عن بطاقة الهوية أو وثيقة التعريف الرسمية".

تابع البيان:"تأتي هذه الخطوة في سياق حرص البلدية على متابعة الوضع الديموغرافي والمعيشي، وضمان احترام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، كما تهدف إلى تنظيم العمالة وحماية حقوق الجميع، من لبنانيين وسوريين، ضمن إطار القانون".

اضاف البيان: "وتؤكد البلدية أن جميع السوريين المقيمين في نطاق بلدية الماري مطالبون بمراجعة مبنى البلدية شخصيًا خلال الدوام الرسمي لتسوية أوضاعهم، والتعاون الكامل مع الفرق المختصة، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، بما في ذلك التوقيف أو الإبعاد بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة". 

ختم: "إن بلدية الماري تؤكد احترامها للكرامة الإنسانية وحرصها على حفظ الأمن الاجتماعي، وتدعو الجميع إلى التعاون لما فيه خير البلدة وأهلها".
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